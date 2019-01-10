«Манчестер Сити» повторил рекорд «Лидс Юнайтед» 52-летней давности
«Манчестер Сити» стал первой английской командой с 1967 года, которая смогла забить более семи мячей в двух матчах подряд, сообщает «Советский спорт».
В первом матче 1/2 финала против «Бертон Альбион» команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала разгромную победу со счетом 9:0. Ранее «Манчестер Сити» нанес крупное поражение «Ротерхэму» в третьем раунде Кубка Англии — 7:0.
Реклама
Предыдущим английским клубом, которому удалось добиться подобного, был «Лидс Юнайтед». В 1967 году команда разгромила люксембургский клуб «Спора» со счетом 7:0, а затем обыграла лондонский «Челси» — 7:0.
Ранее Гвардиола прокомментировал победу над «Бертон Альбион».