Эксперты WADA прибыли в Москву

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Москву для извлечения данных базы Московской антидопинговой лаборатории.

«Члены команды прибыли в Москву и с нетерпением ждут начала работы завтра. На данном этапе невозможно точно сказать, сколько времени это займет, но, возможно, два-три дня», — цитирует представителя WADA ТАСС.

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Передача данных Московской лаборатории является одним из условий по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал прибытие делегации экспертов WADA в Москву.