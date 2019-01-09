Эксперты WADA прибыли в Москву
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Москву для извлечения данных базы Московской антидопинговой лаборатории.
«Члены команды прибыли в Москву и с нетерпением ждут начала работы завтра. На данном этапе невозможно точно сказать, сколько времени это займет, но, возможно, два-три дня», — цитирует представителя WADA ТАСС.
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Передача данных Московской лаборатории является одним из условий по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал прибытие делегации экспертов WADA в Москву.