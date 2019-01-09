Стала известна дата окончания визита экспертов WADA в Москву

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал прибытие делегации экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

«Время договоренностей и рабочих процессов прошло 31 декабря. Сейчас нам нужен результат — передать базу Московской антидопинговой лаборатории в установленный срок экспертам WADA, которые ожидают получить ее в надлежащем качестве — в немодифицированном и неизменном виде. Искренне надеюсь, что все задачи рабочей группы WADA будут успешно выполнены», — цитирует Гануса «Спорт-Экспресс».

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По словам функционера, нынешний визит экспертов станет последним.

«Дата окончания визита? Финальная точка — 11 января 2019 года. 14 января начнется работа Комитета WADA по соответствию. В течение двух дней будет рассматриваться вопрос соответствия РУСАДА. Естественно, что материалы должны поступить заблаговременно, поэтому работа группы в Москве должна завершиться 11 января», — отметил Ганус.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с прибытием экспертов WADA.