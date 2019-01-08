Игрок «Краснодара» Перейра попал в сферу интересов трех клубов Ла Лиги
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает «Советский спорт».
По информации Tenfield.com, уругвайский футболист попал в сферу интересов «Валенсии», «Эспаньолы» и «Сельты».
До этого стало известно, что «горожане» не намерены предлагать игроку новый контракт. Следовательно, летом 2019 года он будет вынужден покинуть России.
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В текущем сезона Перейра выступал в 14 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых исполнил одну результативную передачу.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал арест хавбека «быков» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.