Капитан сборной России прокомментировал незасчитанный гол в ворота США

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Капитан сборной России Клим Костин высказался относительно матча против команды США в рамках полуфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.

Игрок уверил, что хоккеисты следовали указаниями главного тренера Валерия Брагина.

«Никаких слов не подобрать, ничего не могу сказать. Играли лучше. Не стоит забывать, что мы русские. Поражение тяжело переживать, но надо его принять и двигаться дальше. По тактике делали все, что просил Брагин. Старались на характере, на желании. После финальной сирены Брагин сказал слова поддержки», — рассказал нападающий.

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Также он прокомментировал незасчитанную шайбу в ворота американцев.

«Соглашайся — не соглашайся, не мы решения принимаем. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнера, от конька залетело. Этот момент нас и надломил. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь все и все против нас. Внутри пустота. Но на матч за третье место соберемся, мы же команда», — заключил Костин.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу США.

Напомним, что Костин является форвардом клуба НХЛ «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре команды в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.