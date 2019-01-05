Форвард сборной России поделился эмоциями от матча МЧМ против США

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Форвард сборной России Виталий Кравцов прокомментировал матч против США в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею, передает «Советский спорт».

Игрок национальной команды заявил, что российские хоккеисты будут упорно бороться за бронзовую медаль.

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«Говорить нечего, мы опустошены после игры. Завтра последний матч. Будем отдаваться полностью и играть за Россию. Где-то не хватило везения, где-то я мог забивать и сравнивать счет. Все ребята молодцы, но сегодня хоккейный бог не за нас. Значит, свыше так написано, что сегодня нам не удастся победить. Будем стараться в матче за бронзу», — поделился мнением Кравцов в эфире «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев, что позволило им выйти в финал, где они встретится с победителем матча Финляндия — Швейцария. Российская команда сразится за третье место 6 января в 0.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Денисенко был назван лучшим игроком сборной России в матче с США.