Овечкин не примет участия в Матче звезд НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

По информации американского журналиста Майка Вогеля, хоккеист уже поставил в известность руководство Лиги.

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Матч звезд в 2019 году пройдет в Сан-Хосе. Овечкин объяснил свое решение желанием лучше отдохнуть во время перерыва и восстановиться перед началом второй половины сезона.

При этом хоккеист был выбран болельщиками в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ-2019.

Ранее Овечкин в шестой раз признан лучшим снайпером НХЛ.