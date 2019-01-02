Роналду назвал 2018 год самым лучшим в своей карьере

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал 2018 год лучшим в карьере, передает «Советский спорт».

Также португальский футболист рассказал о том, как ему живется после переезда в Италию.

«2018-й год был лучшим в моей карьере. В Серии А меня опекают также, как в Испании, но здесь меньше пространства, потому что во всех командах отличная оборона.

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Победа в Лиге чемпионов — это мечта, но данная цель не должна становиться навязчивой для «Ювентуса». Командные трофеи важны, и я работаю для того, чтобы завоевывать их.

Что касается Турина, меня здесь приветствовали фантастическим образом. Мы все очень хорошо себя чувствуем. Не знаю, когда завершу карьеру, но я в порядке, и хочу играть в течение долгих лет», — цитирует Роналду Record.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в сборную Португалии в 2019 году.