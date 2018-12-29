Боец Кормье отказался от чемпионства в UFC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/12046741/DrIdyl7WwAAslil-pic905-895x505-33360.jpg">

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье, владеющий чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе, отказался от титула. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ESPN, поводом для этого стал допинговый скандал с еще одним американцем Джоном Джонсом, который нокаутировал Кормье в поединке, состоявшимся 30 июля. По итогам боя допинг-проба Джонса дала положительный результат, после чего руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) лишило американца титула.

Реклама

«Сегодня я собираюсь отказаться от титула UFC в полутяжелом весе. Я не хочу, чтобы меня лишили пояса, который я защищал всеми своими силами в течение трех с половиной лет. Когда у вас забирают пояс, это говорит о том, что вы сделали что-то не так, но ко мне это не относится. Я предпочитаю уйти с поднятой головой, как это всегда было. Не хочу, чтобы в истории осталось упоминание о том, что меня лишили звания», — заявил Кормье.

Американец также прозвал себя бойцом года, приняв участие в трех поединках.

В своей карьере Кормье провел 23 боя, в которых одержал 22 победы.