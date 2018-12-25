Юрист: футболисту «Спартака» грозит до 10 лет тюрьмы

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Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой — жены полузащитника московской «Спартака» Дениса Глушакова, сообщил, что капитану красно-белых грозит до 10 лет тюрьмы, передает «Спорт-Экспресс».

Сторона Дарьи смогла доказать вывод футболистом 170 миллионов рублей со счетов семьи.

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«У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. 170 миллионов уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим», — сказал Жорин.

Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году. Тогда девушке было 17 лет, а футболисту — 20. В 2009 году они сыграли свадьбу в городе Миллерово. Пара воспитывает двух дочерей — Валерию (26 сентября 2011) и Александру (15 декабря 2016). Летом 2018 года Глушаковы начали бракоразводный процесс.

Ранее сообщалось, что Глушаков не собирается уходить из «Спартака».