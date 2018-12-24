Передача Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» одолеть «Вегас»
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.
Победный гол на второй минуте овертайма оформил Тайлер Тоффоли. Российский нападающий «Кинзг» Илья Ковальчук отметился голевой передачей.
Ранее «Филадельфия» вырвала победу у «Нью-Йорка» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» (Невада) — «Лос-Анджелес» (Калифорния) — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Носек — 10:10
1:1 — Амадио (Кемпе, Лафф) — 23:32
2:1 — Смит — 30:01
2:2 — Иафалло (Линдберг, Холден, Ковальчук) — 32:52
2:3 — Картер (бол., Маршессо, Холден, Даути, Копитар) — 42:06
3:3 — Ривз — 46:55
3:4 — Тоффоли (Шмидт, Пирри, Фантенберг) — 61:40