Российская пенсионерка доверилась «правоохранителям» и лишилась почти 9 млн рублей

В Магнитогорске пенсионерка обогатила мошенников почти на 9 млн рублей
В Магнитогорске пожилая женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в конце января. Злоумышленники под предлогом обслуживания электросчетчика и защиты персональных данных на портале Госуслуг обманули пенсионерку, представившись якобы сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убедили женщину, что ее счета под угрозой.

Пенсионерка поверила преступникам и в течение нескольких дней обналичила свои накопления в разных банках, а затем отдала деньги курьерам злоумышленников. Чтобы не вызывать подозрений у сотрудников банков, мошенники велели ей заключить в автосалоне предварительный договор купли-продажи машины — этот документ она предъявляла как предлог для снятия крупных сумм.

Общая сумма ущерба составила почти 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 25 млн рублей.

 
