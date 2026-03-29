В Ярославле открыли ПВР для жильцов дома, горевшего на 700 «квадратах»

Евраев: для жильцов загоревшегося дома в Ярославле организовали ПВР

В Ярославле организовали пункт временного размещения (ПВР) для жильцов трехэтажного многоквартирного дома, в котором произошел крупный пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он рассказал, что по факту произошедшего было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Для жителей организован пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС [России]», — добавил глава региона.

Евраев подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Стачек в Ярославле произошел 29 марта. По данным регионального управления МЧС России, в результате ЧП пострадал один человек — ему потребовалась госпитализация.

Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание, с помощью спасательных устройств из здания эвакуировали 68 человек и несколько животных.

28 марта в пятиэтажном жилом доме на улице Народного Ополчения в Москве загорелась одна из квартир. Пожар сняли на видео. Среагировавшие на вызов сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали пламя.

Ранее в Тверской области мужчина поджег дом с людьми внутри.