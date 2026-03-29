США нужен диалог с Россией, так как он является «единственным путем к миру». Об этом заявил член Палаты представителей США Деррик ван Орден, пишет Politico.

Конгрессмен отметил, что в ходе своей трехлетней военной службы он «противодействовал угрозам со стороны России и Ирана по всей Европе», однако поддерживает диалог с Москвой, так как это — «единственный путь к миру».

«Если я могу сесть за стол переговоров ради мира, то это может сделать каждый. <…> Время убийств должно закончиться, и единственный путь к миру — это диалог или подавляющая сила, и мы не собираемся воевать с Россией», — отметил он.

27 марта в Вашингтоне состоялась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США, которая произошла по инициативе члена нижней палаты конгресса страны Анны Паулины Луны. Также российские депутаты встретились с представителями ряда ведомств администрации Соединенных Штатов. Вице-спикер ГД Борис Чернышов назвал переговоры «замечательными».

Анна Паулина Луна написала, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российскими парламентариями, находятся на проигравшей стороне истории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поездка депутатов была «очень полезной». Также Песков рассказал, что депутаты предоставят Путину полную информацию о состоявшихся встречах.

Ранее Дмитриев поддержал конгрессвумен Луну после ее встречи с депутатами ГД РФ.