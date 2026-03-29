Автор мема «Возьми телефон, детка» раскрыл, как придумал свой вирусный танец

Рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский – настоящее имя) рассказал в шоу «Кстати», как зародился его вирусный мем «Возьми телефон, детка».

Смелянский отметил, что изначально этот трек, чье оригинальное название «Nobody» («Никто» — перевод с английского), был выпущен совместно с Big Baby Tape. Однако песня завирусилась после импровизации рэпера на прямой трансляции на платформе Twitch. Певец проводил стрим для поклонников и получил донат в 500-1000 рублей с просьбой спеть эту композицию.

«Вот так и залетел на импровизации, по угару», — рассказал артист.

Toxi$ признался, что не ожидал такого большого успеха вирусного ролика. Ведущий «Кстати» Азамат Мусагалиев отметил, что трек «Nobody» поднялся в чате мировой площадки Genius и занял там 4 место рядом с Bruno Mars и Тейлор Свифт. Смелянский отметил, что в шоке от этого.

«Мне кажется, любому музыканту было бы приятно. Я очень благодарен, что мои фанаты это так расфорсили, и все поддержали. И самое главное, это такой прикол, который все выкупают по факту. Я смотрел разные комментарии, и хейта вообще нет на этот мем», — поделился рэпер.

Ранее Toxi$ запатентовал товарный знак.