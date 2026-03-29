В Госдуме предложили удлинить майские праздники за счет январских

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перераспределить праздничные дни, сократив новогодние каникулы и увеличив майские выходные. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По его мнению, рабочие дни между майскими праздниками следует сделать выходными за счет части январских каникул. Он отметил, что в текущем году майские выходные разделены рабочими днями, и предложил заполнить этот промежуток дополнительными днями отдыха.

Миронов подчеркнул, что в России много дачников, для которых дополнительные выходные в начале сезона были бы полезны и позволили бы провести время с пользой.

Он также считает, что почти две недели новогодних каникул — избыточны, и отдых в мае был бы более удобным и востребованным. По его словам, многие россияне отмечают, что длинные зимние праздники не всегда востребованы, в том числе из-за отсутствия возможности поехать на отдых.

В 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет из-за продолжительных новогодних каникул.

При этом в Трудовом кодексе РФ закреплены 14 праздничных дней в году. Если они выпадают на выходные, их переносят на будни, поэтому общий баланс рабочего и нерабочего времени остается неизменным. В 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней — такое же соотношение было и в 2025 году.

Ранее юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной.

 
