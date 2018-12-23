Тренер Туктамышевой участвовал в согласовании состава сборной на ЧЕ
Тренер фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой Алексей Мишин высказался по поводу состава женской сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Минске.
В состав национальной команды вошли Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Ученица российского специалиста и серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева определены в качестве запасных.
«Состав был согласован со мной, я его одобрил. Туктамышева попала в список кандидатов на Универсиаду. Я думаю, что всемирные студенческие игры, которые проводятся у нас на Родине под патронатом президента, — это не менее важный старт!» — цитирует специалиста Sport24.
22-летняя подопечная Мишина пропустила чемпионат России из-за восполнения легких.
Ранее сообщалось, что Елизавету Туктамышеву выписали из больницы.