Черышев вошел в стартовый состав на матч «Валенсия» — «Уэска»
«Валенсия» огласила стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Испании против «Уэски», сообщает «Советский спорт».
Встреча состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнется в 14.00 по московскому времени.
По информации пресс-службы испанского клуба, российский полузащитник Денис Черышев выйдет на поле в составе «летучих мышей» с первых минут.
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После 16 туров чемпионата Испании «Валенсия» занимает 14-е место, набрав 19 очков. «Уэска» находится на последней строчке первенства, имея в своем активе 8 очков.
Ранее сообщалось, что Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии The Guardian.