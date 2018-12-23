Черышев вошел в стартовый состав на матч «Валенсия» — «Уэска»

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«Валенсия» огласила стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Испании против «Уэски», сообщает «Советский спорт».

Встреча состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнется в 14.00 по московскому времени.

По информации пресс-службы испанского клуба, российский полузащитник Денис Черышев выйдет на поле в составе «летучих мышей» с первых минут.

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После 16 туров чемпионата Испании «Валенсия» занимает 14-е место, набрав 19 очков. «Уэска» находится на последней строчке первенства, имея в своем активе 8 очков.

Ранее сообщалось, что Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии The Guardian.