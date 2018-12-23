Главный тренер «Лос-Анджелеса» похвалил Ковальчука за игру в матче НХЛ
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Уилли Дежарден высказался по поводу игры российского нападающего Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс», передает «Советский спорт».
«Было видно, что ему важна каждая смена, он горел желанием выйти на лед. Он был хорош, забил два важных гола. Я должен был попытаться дать ему шанс показать, что он готов играть», — цитирует специалиста La Kings Insider.
Дежарден также отметил, что выпустил Ковальчука на лед в овертайме, потому что он заслужил шанс проявить себя.
Калифорнийская команда обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:2. Победную шайбу в матче забросил российский хоккеист.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вручил клюшку болельщику столичной команды.