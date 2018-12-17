СМИ сообщили новые подробности о состоянии здоровья Шумахера
Состояние здоровья экс-пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера улучшилось, сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, пострадавший в 2013 году во время горнолыжного спуска немец больше не прикован к постели. Также ему не требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Отмечается, что Шумахеру необходимо дорогостоящее лечение, стоимость которого составляет£50 тыс. в неделю.
Сейчас семикратный чемпион «Формулы-1» проходит реабилитационный курс в собственном поместье в Швейцарии. Бывший гонщик может быть переведен в клинику в Далласе, которая специализируется на черепно-мозговых травмах.