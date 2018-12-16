Биатлонист Логинов рассказал о реакции на появление австрийской полиции
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своей реакции на появление австрийской полиции в расположении сборной, передает «Матч ТВ».
Полиция обвинила некоторых спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
«После тренировки я делал заминку, вышел наш тренер, сказал, что пришли сотрудники. Я спросил, в чем дело, взял паспорт, пошел туда. Естественно, разговор был достаточно неприятный, сидели и недоумевали, о чем вообще речь, что нам приписывают. Но были одни вопросы, никаких ответов.
Каждый реагирует на такую ситуацию по-разному. Я очень сильно переживал, потому что для меня это очень глупая ситуация. Я не понимаю, для чего это делается. Получается, мы не можем рассчитывать на какую-то справедливость, если обвинения уже выдвинуты. Того, в чем нас обвиняют, вообще не может быть», — заявил спортсмен.
Ранее экс-тренер сборной России по биатлону вновь обвинил Родченкова во лжи.