Биатлонист Логинов рассказал о реакции на появление австрийской полиции

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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своей реакции на появление австрийской полиции в расположении сборной, передает «Матч ТВ».

Полиция обвинила некоторых спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

«После тренировки я делал заминку, вышел наш тренер, сказал, что пришли сотрудники. Я спросил, в чем дело, взял паспорт, пошел туда. Естественно, разговор был достаточно неприятный, сидели и недоумевали, о чем вообще речь, что нам приписывают. Но были одни вопросы, никаких ответов.

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Каждый реагирует на такую ситуацию по-разному. Я очень сильно переживал, потому что для меня это очень глупая ситуация. Я не понимаю, для чего это делается. Получается, мы не можем рассчитывать на какую-то справедливость, если обвинения уже выдвинуты. Того, в чем нас обвиняют, вообще не может быть», — заявил спортсмен.

Ранее экс-тренер сборной России по биатлону вновь обвинил Родченкова во лжи.