Российский биатлонист прокомментировал 29-е место в пасьюте

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Российский биатлонист Матвей Елисеев, занявший 29-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, признал проблемы со стрельбой, сообщает «Чемпионат».

Спортсмен допустил три промаха и проиграл победителю, норвежцу Йоханнесу Бё, более двух минут.

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«Мало что получилось, конечно. Но есть какие-то предпосылки к нормальному самочувствию, и это радует. Ходом хоть как-то получается конкурировать. А со стрельбой есть проблемы. Уже звонил папе, пообщались насчет стрельбы и некоторые корректировки внесли. В целом «лежка» сегодня получилась лучше, именно с ней были вопросы. Гонка в целом удовлетворительная», — сказал Елисеев.

После первого этапа Кубка мира Елисеев занимает 26-е место в общем зачете, а сборная России идет третьей в Кубке наций.

Ранее Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира.