Россиянка назвала причину своего волнения перед финалом Гран-при

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Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое пятое место в финале Гран-при в канадской Ванкувере, сообщает «Советский спорт».

Победу одержала японка Рика Кихира, россиянка Алина Загитова стала второй, а ее соотечественника Елизавета Туктамышева — третьей.

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«Очень довольна. Скажу честно, волновалась, потому что на разминке неудачно упала с тулупа. Потом когда началась программа, волнение ушло в сторону, я делала все на 100 %. По крайней мере, старалась. Думаю, что все сделала полностью», — сказала Самодурова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Лучший результат Самодуровой в сезоне-2018/19 — второе место на российском этапе Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова могла не выступить в произвольной программе финала Гран-при.