Российские фигуристки заняли первые три места в юниорском финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место в финале Гран-при среди юниоров в Ванкувере, сообщает ТАСС.
Спортсменка одержала победу, набрав 217,98 баллов по итогам двух программ. Второй стала россиянка Александра Трусова, имея в активе 215,20 баллов, третья строчка принадлежит россиянке Алене Канышевой (198,14).
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До этого в финальном этапе взрослого Гран-при победила японка Рика Кихира (233,12), серебро заработала Алина Загитова (226,53), а бронзу — Елизавета Туктамышева (215,32).