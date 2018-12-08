Ударивший арбитра хоккеист «Локомотива» получил длительную дисквалификацию

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Форвард ярославского «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

В третьем периоде встречи против финского «Йокерита» форвард «железнодорожников» выполнил грубый силовой прием против хоккеиста команды из Хельсинки Йеспера Йенсена. После этого между игроками завязалась стычка, в результате которой Каюмов нанес удар в голову судье, разнимавшего драку.

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Каюмов получил штраф 5+20 минут за прием против соперника и еще 20 минут за удар арбитра.

Отмечается, что Дедюля доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.