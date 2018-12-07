Загитова посетовала на нервы в короткой программе финала Гран-при

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Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в канадском Ванкувере, передает ТАСС.

16-летняя Загитова с 77,93 балла занимает второе место, отставая от японки Рики Кихири (82,51). Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей.

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«Думаю, дело в нервах, это идет от головы. Проблема во всех этих мыслях. Но необходимо все равно выходить на лед и делать свою программу», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Произвольная программа в финальном этапе Гран-при в Ванкувере женщины покажут 9 декабря.

Ранее сообщалось, что японская фигуристка побила рекорд Загитовой.