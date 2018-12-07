Радимов высказался об аресте Кокорина и Мамаева

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об аресте нападающего петербургской команды Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

6 декабря суд продлил арест футболистов еще на два месяца — до 8 февраля.

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«Я, конечно, за то, чтобы ребят отпустили. Не знаю досконально все законы. Но мне кажется, это уже перебор… И я не понимаю происходящего вокруг! Жена Мамаева начинает выпускать толстовки с аббревиатурой «ММАмаев» и стулом внутри буквы «О» в фамилии «Кокорин»! Еще не хватало деньги на этом зарабатывать!..

Но при этом она же говорит, что любит Павла! Так если любишь — просто помолчи чуть-чуть. Люди, которые ходят на передачи, обсуждают что-то по этой теме, делают только хуже ребятам.

Разговоры ни о чем. То, что они накосорезили, — это не обсуждается, очень сильно накосорезили. Однако четыре месяца в тюрьме за это — многовато…

Хочется, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Я видел кадры из зала суда, Кокорин сидит с таким лицом… У меня самого слезы на глаза наворачивались», — заявил Радимов.

Ранее игроки «Локомотива» Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева.