Крушельницкий подаст апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию

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Российский керлингист Александр Крушельницкий подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации, сообщает ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о четырехлетней дисквалификации спортсмена за употребление мельдония на Олимпийских играх — 2018.

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О решении спортсмена подать апелляцию на дисквалификацию рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Конечно, будем подавать апелляцию. Будем использовать все шансы, любую возможность оспорить решение. Поедем опять на заседание, будем аргументировать. Сейчас наши юристы изучают решение, которое стало худшим из возможных», — сказал Свищев.

Решение суда может быть обжаловано в течение 21 дня.

Ранее сообщалось, что керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года.