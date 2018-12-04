Адвокат надеется на освобождение Кокорина и Мамаева из-под стражи

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева надеется, что суд примет решение об освобождении футболиста из-под стражи, передает Sport24.

Как информирует адвокат, защита завтра заявит ходатайство о применении альтернативных мер пресечения. При этом следствие настаивает на продлении до 8 февраля ареста Мамаева, братьев Кокориных и Александра Протасовицкого, заключенных под стражу за нападение на чиновника и водителя в центре Москвы.

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«Отпустят ли Кокориных и Мамаева из СИЗО завтра? Юридически такая возможность есть всегда. Надеюсь, суд ей завтра воспользуется. Соответствующее ходатайство о применении альтернативных мер пресечения завтра будет заявлено стороной защиты. У суда на выбор из три: залог, ограничение в совершении определенных действий или домашний арест», — сказал Бушманов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Кокорина и Мамаева должны судить по всей строгости закона.