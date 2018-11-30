Боец UFC провел тренировку с Дзюбой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/267/12055267/RIAN_5696710.HR-pic905-895x505-22608.jpg">

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Александр Волков провел тренировку с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщает «Советский спорт».

«После того, как я побывал на игре «Зенита», потренировались с Дзюбой. Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале ММА, Артем чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле?» — написал Волков в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Волков прокомментировал возможный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвейзером.