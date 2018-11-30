Боец UFC провел тренировку с Дзюбой
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Александр Волков провел тренировку с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщает «Советский спорт».
«После того, как я побывал на игре «Зенита», потренировались с Дзюбой. Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале ММА, Артем чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле?» — написал Волков в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Волков прокомментировал возможный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвейзером.
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