Атаковавший Глушакова фанат «Спартака» объяснил свой поступок
Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, почему решил выбежать на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида», передает «СЭ».
Голунов заявил, что на поле был намерен поговорить с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым. Однако футболист, по словам фаната, первым ударил его.
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«Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!».
Он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке», — сказал болельщик.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы.