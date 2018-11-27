Напавшего на автобус «Боруссии» россиянина приговорили к 14 годам тюрьмы

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В Дортмунде состоялось судебное заседание по делу уроженца России Сергея Венергольда, который атаковал автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года, сообщает «Советский спорт».

По решению суда россиянин признан виновным в покушении на убийство 28 человек. Венергольду инкриминировалось изготовление самодельных взрывчатых устройств и теракт возле автобуса «Боруссии». В происшествии пострадал защитник Марк Бартра, а также один полицейский.

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Его приговорили к 14-ти годам лишения свободы.

Обвинение хотело, чтобы Венергольд был осужден на пожизненное заключение, однако защита настаивала на сроке меньше, чем десять лет.

До теракта россиянин приобрел акции «Боруссии» на €78 тыс и рассчитывал, что сможет получить до €4 млн за счет падения акций после взрыва.

Ранее сообщалось, что россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию».