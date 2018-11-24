ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге в нынешнем сезоне

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Московский ЦСКА в гостях потерпел сенсационное поражение от черногорской «Будучности» в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 93:92 в пользу хозяев площадки, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей самым результативным игроком стал Эрл Кларк, записавший на свой счет 18 очков.

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Лучшим игроком матча стал защитник армейцев Нандо де Коло, который набрал 19 баллов.

По итогам 9-го тура ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице с 24 очками, уступая мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Евролига. 9-й тур

«Будучность» (Подгорица, Черногория) — ЦСКА (Москва, Россия) — 93:92 (17:21, 18:28, 30:18, 28:25)

«Будучность»: Джексон, Иванович, Шехович, Кларк, Барович, Старовлах, Гордич, Омич, Попович, Николич

ЦСКА: де Коло, Боломбой, Питерс, Антонов, Родригес, Клайберн, Хиггинс, Хэкетт, М. Кулагин, Курбанов, Хайнс, Хантер