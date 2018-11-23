Медведева осталась недовольна собой после короткой программы

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Российская фигуристка Евгения Медведева оценила свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.

«Недовольство именно собой — не местом и чем-либо еще, а именно собой — оно есть. При этом я понимаю, какую работу мы проделали. Эти четыре недели мы работали в два раза больше и в два раза более сфокусированно.

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Но не один, не два, не три и не пять человек мне говорили, что успех быстро не приходит. Придется маленькими шажками его добиваться. Я к этому готова, но все равно я человек, который хочет все и сразу», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

По итогам короткой программы двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане идет на третьем месте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее эксперт оценил шансы Медведевой на выход в финал Гран-при.