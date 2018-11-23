Медведева заняла третье место в короткой программе на Гран-при во Франции

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Российская фигуристка Евгения Медведева идет на третьем месте после короткой программы на заключительном этапе Гран-при во Франции, сообщает «Советский спорт».

За свое выступление россиянка получила 67,55 балла. Первой стала японка Маи Михара (67,95), второе место заняла ее соотечественница Рика Кихира (67,64).

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Россиянки Мария Сотскова (61,76) и Станислава Константинова (54,91) расположились на пятой и десятой строчке соответственно.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Произвольные выступления фигуристки покажут 24 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на этапе Гран-при по фигурному катанию.

Фигурное катание. Гран-при. Франция. Женщины. Короткая программа

1. Маи Михара (Япония) — 67,95

2. Рика Кихира (Япония) — 67,64

3. Евгения Медведева (Россия) — 67,55...

5. Мария Сотскова (Россия) — 61,76...

10. Станислава Константинова (Россия) — 54,91