«Енисей» ждет данные от ГИБДД о задержании Аленичева

В пресс-службе красноярского «Енисея» прокомментировали появившуюся в прессе информацию о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает «Советский спорт».

В клубе сообщили, что изучают инцидент и ждут данные от ГИБДД, где факт задержания Аленичева и его транспортного средства подтвердили.

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«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию», — говорится в сообщении в официальном твиттере «Енисея».

По информации ряда СМИ, 17 ноября 46-летний Аленичев повздорил с посетителем одного из заведений Красноярска, который впоследствии позвонил в полицию и сообщил о пьяном водителе на улицах города. При этом сам тренер утверждает, что в ресторане он пил безалкогольное пива, а на парковке повздорил с мужчиной «кавказской наружности». По его мнению, инцидент является «фальсификацией», которую организовали его недоброжелатели.

Ранее сообщалось, что Аленичев отреагировал на информацию о своем задержании.