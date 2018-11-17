Фигурист Ханю поделился мнением об этапе Гран-при в Москве

Японский фигурист Юдзуру Ханю высказался относительно своей победы на этапе серии Гран-при в Москве, передает Sport24.

Спортсмен рассказал о травме, которая чуть не помешала ему участвовать в соревновании.

«Что с ногой? Во время официальной тренировки я подвернул ногу и не мог хорошо кататься. Мне действительно больно, но моя травма не такая серьезная, как в прошлом году, но боль не утихает. Из-за нее мне пришлось изменить программу и не удалось выполнить ее так, как я задумал. Были мысли сняться, но этой мой выбор, потому что я думаю, что эта травма достаточно серьезна, лодыжка у меня раздута», — отметил фигурист.

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Также он подчеркнул, что пока не уверен по поводу выступления в финале Гран-при.

«Мне надо восстановиться за три недели. Я думал, что мне нужно принять решение, кататься здесь или нет. Я очень уважаю Россию, я правда хотел показать эту программу здесь, потому что мне очень нравится Россия. В целом я удовлетворен тем, что мне все уже удалось показать свой прокат. Я пока не уверен насчет своего участия в финале Гран-при», — заключил Ханю.

За свой прокат в произвольной программе японец получил 167,89 балла. А по сумме двух программ — 278,42.

Вторым стал ученик Этери Тутберидзе грузин Морис Квителашвили (248,58), а замкнул тройку лучших японец Кадзуки Томоно (238,73).

Ранее сообщалось, что Коляда признал ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в России.