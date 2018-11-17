Для Загитовой оценки не имеют значения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что для нее не имеют значения оценки, передает «Советский спорт».

Она отметила, что для нее главное — это откатать программу чисто и с душой. Загитова также заявила, что фанаты создали особенную атмосферу.

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«Очень тепло встречали нас болельщики, я это прочувствовала с самого первого дня. Болельщики приходили на официальные тренировки, тоже нас там поддерживали. Мне даже вспомнился чемпионат Европы, который проходил в этом году. Я вошла в кураж, зрители очень помогли.

Оценки для меня не имеют значение. Главное — чисто и с душой показывать свое катание», — поделилась спортсменка.

Ранее Траньков оценил выступление Загитовой на этапе Гран-при в Москве.