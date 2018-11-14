Тренер сборной Германии назвал сильные стороны российской команды

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев поделился мнением о российской команде перед контрольным матчем, передает ТАСС.

Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Я помню, как сборная России играла в 2008 году. На сегодняшний день можно сказать, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов внес огромный вклад в ее становление. Она проводит опасные контратаки, профессионально тренируется, у нее в наличии много быстрых игроков, которые отличаются хорошей организованностью и обороной», — поделился специалист на предматчевой пресс-конференции.

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Стоит отметить, что Лев тренировал Черчесова в австрийском «Тироле», который стал чемпионом страны в 2001 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сыграет с Россией.