Экс-тренер «Спартака» сравнил Глушакова с курицей без головы

Испанец Рауль Рианчо, покинувший пост исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака», поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

«Денис явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново все доказывать — себе, партнерам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке.

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Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы. Страдает, пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. А нужно не бегать больше — думать», — цитирует Рианчо «Чемпионат.com».

Рианчо покинул «Спартак» после назначения Олега Кононова на пост главного тренера клуба.

Ранее новый наставник красно-белых ответил на вопрос о будущем Глушакова.