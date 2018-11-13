Ари ответил на критику после вызова в сборную России

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари прокомментировал критику, связанную с вызовом в национальную команду, передает Sport24.

«Подобная критика всегда существует. Я живу с этим спокойно. Тем более, есть масса примеров натурализации разных спортсменов. Я себя чувствую русским, играют тут девять лет — половину карьеры. Буду доказывать на поле, чтобы в России меня приняли», — сказал футболист.

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Бразилец также отметил, что вся его родня рада за него и он повезет много игровых футболок в Бразилию для своих друзей и родных.

«Вызов я получил 11 ноября вечером. Мне очень жаль, что Дзюба травмировался, но, как любой спортсмен, я готов к вызову в сборную в любой момент, пусть даже я буду на замене. Исполнилась моя мечта, и теперь я буду делать все, чтобы и дальше получить шанс и им воспользоваться», — отметил игрок.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» вызван в сборную страны.