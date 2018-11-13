Зимой «Уфу» могут покинуть четыре игрока

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о бюджете клуба и стратегии зарабатывания денег, передает «Советский спорт».

«У нас хороший бюджет для реализации наших задач. Могу озвучить: в районе миллиарда. Это позволяет нам вести довольно агрессивную политику по молодым игрокам. По известным — мы не дотягиваем, но по молодым, повторюсь, можем вести агрессивную политику, приглашать, раскручивать их. Сама логистика клуба состоит в том, чтобы за счет вот этой модели работать: мы даем шанс людям раскрыться в своем клубе. Вот эта модель позволяет нам зарабатывать», — рассказал Газизов в эфире телеканала «Россия 24».

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Также гендиректор отметил, что клуб хочет выйти на европейский рынок, потому что там больше денег, внимания скаутов.

«Если при прочих равных, предложение от европейского клуба будет на меньшую сумму, чем российского… Мое мнение, что все равно нужно принимать предложение европейского клуба, надо отпускать туда. Интерес серьезных клубов к Дивееву? Почва под слухами есть, даже по этому мальчику. Есть у нас и другие интересные молодые игроки. Не хочу называть фамилии, но по двум игрокам идут определенные переговоры с итальянскими командами. Может так произойти, что зимой нас покинут четыре человека. И россияне есть, и легионеры. Мне все-таки хочется и с легионерами тоже работать», — заключил Газизов.

Ранее сообщалось, что в Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал».