Кононов поделился ожиданиями от противостояния с тренером ЦСКА Гончаренко

Бывший главный тренер ФК «Ахмат» Олег Кононов РИА Новости
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Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что не является представителем белорусской тренерской школы, сообщает «Советский спорт».

«Я не представитель белорусской школы. Я много лет жил и играл в Беларуси, начинал там тренировать, но я россиянин: родился в Курске, учился в Смоленском университете физкультуры, лицензии получал в России. Отношения у меня с Белоруссией отличные, сын от первого брака работает тренером в БАТЭ», — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака».

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Специалист поделился ожиданиями от противостояния с тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

«С Гончаренко мы встречались, когда он еще руководил «Кубанью», а я — «Краснодаром». У нас и тогда были яркие матчи, а теперь наша дуэль выходит на новый московский уровень», — отметил наставник «Спартака».

В нынешнем сезоне Кононов тренировал тульский «Арсенал». Под руководством 52-летнего специалиста клуб набрал 17 очков в 14 встречах. До этого Кононов возглавлял в российском первенстве «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

«Спартак» 22 октября отправил в отставку итальянца Массимо Карреру. В последних матчах исполняющим обязанности главного тренера являлся Рауль Рианчо, который уже покинул клуб. В сезоне-2018/19 красно-белые набрали 19 очков.