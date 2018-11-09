Кононов высказался относительно слухов о переходе в «Спартак»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал слухи о переходе в московский «Спартак», передает «Советский спорт».

Наставник перед матчем с махачкалинским «Анжи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил, что СМИ и их заявления не мешают ему тренировать «канониров».

Реклама

«Трудно ли мне работать из-за этой шумихи, связанной со слухами о «Спартаке»? Нет», — подчеркнул Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что многие считают специалиста основным кандидатом на пост главного тренера столичного клуба, который 22 октября покинул итальянец Массимо Каррера.

Ранее СМИ утверждали, что Кононов официально перейдет в «Спартак» после матча с «Анжи».