Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину»
«Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей хет-трик оформил Райан О'Райлли, еще один гол на свой счет записал Робби Фаббри. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи.
У гостей автором единственной заброшенной шайбы стал Джейккоб Славин.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
1:0 — О'Райлли (Тарасенко, Пьетранджело) — 11:57,
2:0 — Фаббри (Перрон, Томас) — 14:01,
2:1 — Славин (Уильямс, Валльмарк) — 19:34 (5x4),
3:1 — О'Райлли (Бозак, Тарасенко) — 19:55 (5x4),
4:1 — О'Райлли (Стин, Бозак) — 56:50 (en)
BLUES WIN!!!!! pic.twitter.com/CliRQk9cVw— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 7 ноября 2018 г.