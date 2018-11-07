Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину»

«Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей хет-трик оформил Райан О'Райлли, еще один гол на свой счет записал Робби Фаббри. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи.

Реклама

У гостей автором единственной заброшенной шайбы стал Джейккоб Славин.

НХЛ Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

1:0 — О'Райлли (Тарасенко, Пьетранджело) — 11:57,

2:0 — Фаббри (Перрон, Томас) — 14:01,

2:1 — Славин (Уильямс, Валльмарк) — 19:34 (5x4),

3:1 — О'Райлли (Бозак, Тарасенко) — 19:55 (5x4),

4:1 — О'Райлли (Стин, Бозак) — 56:50 (en)