В «Монако» отреагировали на публикацию об обвинениях владельца клуба

В «Монако» опровергли обвинения в адрес владельца клуба Дмитрия Рыболовлева, который обвиняется в финансовых махинациях, передает «Советский спорт».

По информации Football Leaks, владелец клуба инвестировал средства в команду, обходя при этом правила финансового фэйр-плей.

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«Клуб категорически отрицает обход финансового фэйр-плей с помощью контракта с маркетинговым агентством в связи с ложной информацией, опубликованной французской и европейской прессой. В данных статьях содержится очень много ошибок и неточностей.

Клуб надеялся увеличить свои коммерческие ресурсы, заключив контракт с маркетинговой компанией. «Монако» хочет особенно уточнить, что соглашение включало не только маркетинговые ресурсы и спонсорство, но и весь доход от выступлений в Лиге чемпионов. Агентство было вынуждено найти €30 млн дополнительных ресурсов.

По итогам проверки УЕФА, которая выявила дефицит бюджета, «Монако» был оштрафован на €3 млн и € 0 млн условно, а также на клуб были наложены спортивные санкции. В связи с этим клуб был вынужден выбрать альтернативную стратегию развития, основанную на продаже футболистов для соответствия правилам финансового фэйр-плей», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что российский владелец «Монако» обвиняется в финансовых махинациях.