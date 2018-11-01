«Ред Булл» заинтересован в возвращении Квята
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Российский автогонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят общался с руководством «Ред Булла» по поводу своего возможного возвращения, передает «Советский спорт».
По словам представителя россиянина Николя Тодта, в «Ред Булле» на данный момент заинтересованы в возвращении Квята, однако сам спортсмен намерен успешно провести сезон в составе «Торо Россо».
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«Если он проявит себя, то почему бы ему не получить шанс вернуться? Но первая цель Даниила – не вернуться в «Ред Булл», а хорошо работать в «Торо Россо». И он знает, что стоит ему себя проявить, шанс вернуться появится», — приводит слова агента Autosport.
Ранее сообщалось, что Квят рассказал о прогрессе за время отсутствия в «Формуле-1».