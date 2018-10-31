Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко
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Менеджер бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Франсимара Баррозу Ризван Магомедов заявил, что спортсмен проведет следующий поединок против россиянина Александра Емельяненко.
«Нам прислали контракт, в ближайшее время мы его подпишем. Мы деремся», — цитирует Магомедова ТАСС.
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На счету Баррозу 21 победа и семь поражений в ММА. в активе Емельяненко 28 побед и семь поражений.
Ранее Александр Емельяненко сравнил своего брата Федора с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.