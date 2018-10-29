«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
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Петербургский «Зенит» переиграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Леандро Паредес.
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На 78-й минуте с поля был удален защитник хозяев Агустин Рохель.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1
Голы: 0:1 — Паредес, 22
Удаления: Рохель, 78 — нет