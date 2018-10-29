Рамос: мы будем поддерживать Лопетеги до самой смерти

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после разгромного поражения команды в матче десятого тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:5), сообщает «Советский спорт».

«Решения насчет главного тренера — не наше дело. Мы будем поддерживать назначенного тренера до самой смерти. А что будет в ближайшие часы — посмотрим. Нужно уважать решения, которые принимает руководство клуба.

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Закончена ли борьба «Реала» за титул? Я выигрывал чемпионство, когда мы проигрывали по ходу сезона и 10 очков. Усердная работа – вот главный ключ к успеху», — приводит слова Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» может объявить имя нового главного тренера 29 октября.